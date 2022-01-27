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    КНДР произвела запуск двух ракет в направлении Японского моря

    27 Января 2022, 11:19

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Северная Корея в четверг выпустила два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности, в сторону Японского моря. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на южнокорейских военных, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации, предполагаемые ракеты были запущены из района Хамхунг в восточной части Северной Кореи с интервалом в пять минут примерно в 8:00 утра и пролетели около 190 километров, достигнув высоты около 20 км.

    По данным японского правительства, считается, что снаряды упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Непосредственных сообщений о повреждениях в результате обстрела не поступало.

    В случае подтверждения данных о запуске, то он станет шестым с начала года.

    Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая перед журналистами в Токио 27 января, сказал, что правительство собирает соответствующую информацию о последнем запуске. Он добавил, что запуски были нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и что Токио подал протест Пхеньяну в связи с ними.

    По данным агентства ТАСС, ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Япония Корея Мировые новости
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