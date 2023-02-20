КНДР произвела второй за три дня запуск баллистических ракет в сторону Японии

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Это произошло на следующий день после того, как Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с участием бомбардировщиков B-1B, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По данным Yonhap, пуск был произведен из района Сукчхон в провинции Южный Пхёнан между 7:00 и 7:11 утра. Ракеты пролетели около 390 км и 340 км соответственно.

Через несколько часов после запуска официальное Центральное информационное агентство КНДР сообщило, что артиллерийское подразделение народной армии КНДР произвело два выстрела из 600-мм реактивной системы залпового огня во время учений.

Некоторые наблюдатели отметили, что, учитывая дальность полета ракет, выпущенных в понедельник, они могут достичь южнокорейской авиабазы в Чхонджу, где, как известно, базируются истребители-невидимки F-35A Юга. Авиабаза Чхонджу расположена в 112 км к югу от Сеула.

Южная Корея решительно осудила последние запуски ракет КНДР, посчитав их актом «серьезной провокации», наносящим ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.

Сеул также назвал провокацию «явным» нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и призвал КНДР немедленно прекратить подобные провокационные действия.

В субботу, по данным Kyodo, КНДР уже производила запуск баллистической ракеты, которая упала в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо в Японии. Ракета пролетела порядка 900 км. Время полета составило 66 минут. Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи в инцидентом.

Фото: Yonhap