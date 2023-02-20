Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    КНДР произвела второй за три дня запуск баллистических ракет в сторону Японии

    20 Февраля 2023, 14:14

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Это произошло на следующий день после того, как Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с участием бомбардировщиков B-1B, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    По данным Yonhap, пуск был произведен из района Сукчхон в провинции Южный Пхёнан между 7:00 и 7:11 утра. Ракеты пролетели около 390 км и 340 км соответственно.

    Через несколько часов после запуска официальное Центральное информационное агентство КНДР сообщило, что артиллерийское подразделение народной армии КНДР произвело два выстрела из 600-мм реактивной системы залпового огня во время учений.

    Некоторые наблюдатели отметили, что, учитывая дальность полета ракет, выпущенных в понедельник, они могут достичь южнокорейской авиабазы в Чхонджу, где, как известно, базируются истребители-невидимки F-35A Юга. Авиабаза Чхонджу расположена в 112 км к югу от Сеула.

    Южная Корея решительно осудила последние запуски ракет КНДР, посчитав их актом «серьезной провокации», наносящим ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.

    Сеул также назвал провокацию «явным» нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и призвал КНДР немедленно прекратить подобные провокационные действия.

    В субботу, по данным Kyodo, КНДР уже производила запуск баллистической ракеты, которая упала в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо в Японии. Ракета пролетела порядка 900 км. Время полета составило 66 минут. Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи в инцидентом.

    Фото: Yonhap

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Япония Корея Мировые новости КНДР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге