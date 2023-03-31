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      Мангистауская область

    КНБ задержал участников международного наркосиндиката

    31 Марта 2023, 09:43

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности нейтрализовал деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

    «В ходе оперативной разработки установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещенных веществ на территорию Казахстана морским путем. Оперативники детально определили маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия», - сообщили в ведомстве.


    Члены наркогруппировки использовали маломерные быстроходные суда, оборудованные современными спутниковыми средствами навигации и GPS. Это затрудняло их обнаружение.

    «26 марта в Мангистауской области на завершающей стадии операции сотрудники КНБ и спецподразделения «А» задержали организатора наркоканала и троих его пособников. Задержание провели путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества «метадон», - проинформировали в Комитете.

    Материал по данному делу зарегистрирован в ЕРДР, следственные мероприятия проводятся во взаимодействии с органами Прокуратуры.





    Ранее Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, которые они сбывали через Каспийское море.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Видео Мангистауская область Регионы КНБ Борьба с наркотиками Актау
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