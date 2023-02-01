Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    КНБ в ходе спецоперации пресек деятельность наркосиндиката в Казахстане

    1 Февраля 2023, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «Мефедрон» и «альфа-PVP» реализовывались через социальные сети и мессенджеры. Получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путем передачи координат.

    По результатам собранных неопровержимых улик, в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката.

    В ходе обысков из незаконного оборота изъято 103 кг синтетических наркотиков.

    Смертоносный «товар» предназначался для распространения в г.г. Астана, Алматы, Конаев, Кокшетау, Шымкент, Тараз, Кызылорда и Усть-Каменогорск.

    Работа по противодействию наркобизнесу продолжается.



    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью КНБ Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Туркестанской области задержан врач, продавший более 300 таблеток трамадола
    КамАЗ зажал механика: акмолинец скончался до приезда медиков
    За совершение ряда грабежей задержан 18-летний житель Актау
    Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров