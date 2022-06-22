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    КНБ РК задержал бывших руководителей Погранслужбы

    22 Июня 2022, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Они задержаны по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета Национальной безопасности РК.

    «22 июня текущего года в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица», - сообщили в пресс-службе комитета.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Пограничники КНБ
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