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    КНБ: Около 500 человек пытались захватить здание погранслужбы Алматинской области 5 января

    14 Января 2022, 23:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы КНБ РК, 5 января около 500 человек, вооружённых дубинками, шумовыми гранатами и арматурой, пытались осуществить захват здания департамента пограничной службы Алматинской области. Повредив установленные по периметру видеокамеры, нападавшие пытались проникнуть внутрь здания и завладеть оружием, передает МИА «Казинформ».

    Силами личного состава, пограничники, оставшиеся для защиты и обороны объектов департамента, оттеснили нападавших.

    Около двух часов дня нападавшие захватили соседнее здание управления комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по городу Алматы и совершили его поджог.

    До приезда пожарных машин пограничники приступили к тушению пожара и эвакуировали 57 сотрудников прокуратуры, 2-х курсантов Министерства обороны РК на территорию департамента ПС.

    Аналогичным образом пограничники пресекли попытку преступников взять в плен 7 сотрудников противопожарной службы и укрыли их на территории Департамента ПС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Пограничники КНБ ЧП-2022
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