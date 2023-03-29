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    КНБ ликвидировал крупную нарколабораторию в Туркестанской области: изъято 200 кг наркотиков

    29 Марта 2023, 09:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности ликвидировал крупную лабораторию по производству психотропных веществ в Турскестанской области. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества «альфа-PVP передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    «Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков – 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование», - сообщили в пресс-службе Комитета.

    По информации КНБ, в процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области.



    «Нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0.4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества «альфа-PVP», - добавили в пресс-службе.

    По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область КНБ Борьба с наркотиками
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