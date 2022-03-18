Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в преддверии Наурыза две многодетные семьи получили ключи от квартир. Счастливых новосёлов поздравил аким района Аян Шалмаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Салтанат Садыкова переехала из села Карой в посёлок Нура четыре года назад. Все эти годы женщина вместе с четырьмя детьми снимала жильё.

«В Карое мы жили с родителями. В Нуре снимали квартиру. Я работаю по договору секретарём, зарплата небольшая. Все эти годы мечтаю о своём жилье. Особенно дети. Нам выделили трёхкомнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. Комнаты светлые, ремонт хороший. Нам очень всё нравится. Это стало настоящим подарком перед Наурызом. Завтра мы планируем переехать», – рассказала Салтанат.

Ключи от второй квартиры в этом же доме получила Гульмира Абдрахманова. Она работает медсестрой, воспитывает пятерых детей, проживая в съёмном жилье вместе с мамой.

Жильё многодетным женщинам выделены в одном из 20 двухквартирных домов, строящихся по государственной программе «Нурлы жер».

Всего в Нуринском районе в очереди стоят 450 человек. При этом 39 из них по категории «многодетные».