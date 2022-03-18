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    Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Карагандинской области

    18 Марта 2022, 22:13

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в преддверии Наурыза две многодетные семьи получили ключи от квартир. Счастливых новосёлов поздравил аким района Аян Шалмаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Салтанат Садыкова переехала из села Карой в посёлок Нура четыре года назад. Все эти годы женщина вместе с четырьмя детьми снимала жильё.

    «В Карое мы жили с родителями. В Нуре снимали квартиру. Я работаю по договору секретарём, зарплата небольшая. Все эти годы мечтаю о своём жилье. Особенно дети. Нам выделили трёхкомнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. Комнаты светлые, ремонт хороший. Нам очень всё нравится. Это стало настоящим подарком перед Наурызом. Завтра мы планируем переехать», – рассказала Салтанат.

    Ключи от второй квартиры в этом же доме получила Гульмира Абдрахманова. Она работает медсестрой, воспитывает пятерых детей, проживая в съёмном жилье вместе с мамой.

    Жильё многодетным женщинам выделены в одном из 20 двухквартирных домов, строящихся по государственной программе «Нурлы жер».

    Всего в Нуринском районе в очереди стоят 450 человек. При этом 39 из них по категории «многодетные».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье Нурлы жер Общество
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