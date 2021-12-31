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    Ключи от квартир вручили спасателям в Алматы

    31 Декабря 2021, 15:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ключи от новых квартир вручили сотрудникам ДЧС города Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В канун Нового года заместитель начальника ДЧС города Самат Асаинов вручил ключи семьям сотрудников от семи служебных квартир, расположенных в здании пожарного депо Индустриальной зоны Алатауского района.

    Среди поселяющихся в однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры - пожарные, спасатели, командиры отделений, главные специалисты и инспектора Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

    «В этот знаменательный год 30-летия Независимости для меня большая честь вручить ключи от новых служебных квартир в новом районе города. Улучшение бытовых условий, несомненно, будет способствовать повышению эффективности работы сотрудников гарнизона. С появлением возможности выделения служебного жилья при строительстве новых депо, принимаются решения чтобы каждый сотрудник был обеспечен жилплощадью»,- сказал Самат Асаинов.

    Сейчас при поддержке акимата города возводятся новые пожарные части, в которых предусмотрены помещения для проживания личного состава.

    «Учитывая наличие жилых площадей, мы прикладываем все усилия для поэтапного решения вопросов социального характера пожарных, с учетом нового витка развития аварийно-спасательных служб, востребованных и государством и обществом в целом», - сказал С. Асаинов.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Жилье МЧС
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