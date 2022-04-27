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    Ключи от квартир вручили семьям в Карагандинской области

    27 Апреля 2022, 17:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в преддверии Дня единства народа Казахстана ключи от новых квартир получили две семьи очередников. Двухквартирные дома в новом микрорайоне поселка Нура построены по государственной программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Айгуль Нурпеисова воспитывает в одиночку троих детей. Женщина встала в очередь на получение жилья 13 лет назад. Все эти годы вместе с детьми она жила в родительском доме.

    «Я очень рада, что наконец-то у детей будет свой дом. Нам выделили трехкомнатную квартиру в двухквартирном новом доме. Она очень светлая, уютная, везде натяжные потолки, раздельный санузел. Особенно радует, что в доме топка расположена с отдельным входом. Мы планируем заселиться в течение месяца», – говорит Айгуль Нурпеисова.

    Всего в Нуре, начиная с 2020 года, было запланировано построить 20 двухквартирных домов. Подрядчик 17 из них уже завершил, три дома еще достраиваются.

    «Восемь домов мы уже сдали семьям очередников в прошлом году. В этом году – два дома на Наурыз и еще один дом в преддверии Дня единства. По мере завершения отделочных работ и устранения мелких нарушений подрядчиком, мы заселим нуждающихся в жилье в готовые дома. Примерно на майские праздники все они будут заселены», – отметил руководитель отдела ЖКХ Нуринского района Нуржан Оралбаев.

    На сегодняшний день в Нуринском районе в очереди на получение жилья стоят 457 человек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Строительство Жилье Регионы Казахстана Нурлы жер Общество
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