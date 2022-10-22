Ключи от квартир вручили пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области

АУЛИЕКОЛЬ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Аулиеколе Костанайской области состоялось торжественное вручение ключей от новых домов пострадавшим от лесных пожаров жителям района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полтора месяца назад произошедший пожар стал серьезным испытанием для нашего региона и проверкой на прочность. Страшный пожар уничтожил лесной массив и 91 дом. Нашей главной задачей стало восстановление инфраструктуры и возврат людей к привычной жизни», - сказал глава региона Архимед Мухамбетов.

Работа велась в круглосуточном режиме. Новые дома были построены силами 12 подрядных организаций буквально за полтора месяца.

«За короткие сроки построен качественный 91 дом в едином архитектурном стиле под символическим названием «Бирлик». Каждый дом имеет по 4 комнаты общей площадью 100 квадратных метров и участком 10 соток», - добавил А. Мухамбетов.

По словам одной из погорельцев Ирины Кирчей, беда случилось совсем недавно, а дома уже построили. И это не может не радовать. Мало кто верил, что в такие короткие сроки возможно возвести целый городок.

«Событие, которое никому не пожелаешь. В результате пожара мы полностью лишились всего. Вышли в том, что есть. Уехали. Временно нас приютила свекровь. За это время огромную помощь нам оказал весь Казахстан. Огромное спасибо Президенту. Сегодня мы уже видим, какие дома построены. Мы даже и не верили, что за такой короткий срок будут сданы они», - сказала Ирина.

Как страшный сон вспоминает день эвакуации и Алена Метрович. В этом году ее сын пошел в первый класс - радостное событие для всей семьи. Никто даже и подумать не мог, что в первый выходной ребенка произойдет такое страшное событие.

«После обеда звонит муж и говорит об эвакуации. Мы как чувствовали, что не вернемся в свой дом. У нас две машины, обе загрузили только одеждой. Взяли все - и летние вещи, и зимние. Пришлось уехать в Черемушки, к маме. Временно жили там, - вспоминает Алена. — Жалко. Мы ведь только все отстроили - новые гаражи на две машины, баню, двор выложили. Все сгорело. И знаете, страшно было за будущее. Не знали, чего ждать. Благо, дома отстроили быстро. Мы, конечно, очень рады. Будем жить здесь с сыном и мужем».

Пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара - 43 тыс. га. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. А самим пострадавшим была выплачена компенсация в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.

Строительство домов для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, круглосуточно вели несколько подрядных организаций.