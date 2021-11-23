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    Ключи от квартир вручили очередникам в Павлодарской области

    23 Ноября 2021, 22:08

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Успенском районе Павлодарской области очередникам вручили ключи от квартир. Радостное событие приурочили к юбилею суверенитета страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в акимате района, в рамках празднования 30-летия независимости РК в селе Успенка прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир. Долгожданное жилье обрели 15 семей из категории социально уязвимых слоев населения.

    В рамках госпрограммы «Нұрлы жер» для новоселов построено три новых двухквартирных дома и приобретено девять квартир на вторичном рынке.

    Поздравил новоселов аким района Николай Дычко.

    «С момента обретения независимости в нашей стране реализуется ряд государственных программ по обеспечению социальной поддержки всех категорий граждан. Елбасы и Президент страны уделяют особое внимание повышению качества жизни населения. Благодаря программе «Нұрлы жер» мы и дальше будем улучшать благоустройство нашего региона и благосостояние жителей», – подчеркнул Николай Дычко.

    Среди получивших сегодня квартиры – многодетные и неполные семьи, инвалиды первой и второй групп, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, и сирота.

    Мама ребенка-инвалида Любовь Классен не может сдержать благодарности.

    «Теперь у моего ребенка своя собственная просторная комната, ведь дом, в котором мы жили, был признан аварийным. От себя лично хочу от души поблагодарить наше государство за такие жилищные программы», – говорит Любовь Классен.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Жилье Регионы Казахстана Нурлы жер Общество 30 лет Независимости
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