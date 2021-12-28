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    Ключи от квартир вручили молодым врачам в Атырау

    28 Декабря 2021, 20:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил 19 молодым работникам сферы здравоохранения ключи от квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «За годы независимости интенсивно развивалась и сфера здравоохранения области. С каждым годом увеличивается финансирование отрасли. Цифровизация сферы здравоохранения составляет 100%, внедряются новые технологии в медицинских учреждениях региона. Сейчас показатель по оснащенности медицинской техникой достиг 91%. За тридцать лет введены в строй 65 объектов здравоохранения. Во всех районах построены поликлиники. Благодаря такой работе средняя продолжительность жизни жителей региона увеличилась с 66 до 70,5», - сказал М.Досмухамбетов.

    Руководитель области поделился и планами на будущий год. По его словам, в следующем году планируется завершить строительство 6 объектов здравоохранения, начать строительство еще 2-х новых и на базе областной больницы открыть центр гемодиализа на 20 мест в рамках государственно-частного партнерства. Глава региона выразил благодарность работникам отрасли. «Борьбу с охватившей весь мир коронавирусной инфекцией можно назвать фронтом без оружия. Неоценим труд врачей, находящихся на передовой этой борьбы. Вы делаете все возможное для лечения больных, забыв о семьях, не считаясь со временем. За этот самоотверженный труд выражаю вам благодарность от себя лично и от имени населения Атырау», - заявил аким области. На торжественном мероприятии были вручены медали «Халық алғысы» группе врачей, награжденных Указом Президента РК за значительный вклад в развитие региона. 19 молодым медицинским работникам были вручены ключи от квартир.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Жилье
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