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    • Ключи от квартир получили шесть семей в селе Карагандинской области

    4 Августа 2022 22:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Нура Карагандинской области шесть семей из числа очередников получили жилье в двухквартирных домах, построенных по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    34-летняя Гульсара Шахарбаева стояла в очереди с 2014 года. Она получила квартиру по категории «неполная семья». Женщина одна воспитывает сына.

    «Я работаю вахтовым методом в другом городе. Все это время мы жили у родителей. Но им и так нелегко. Конечно, рады, что наконец-то обрели свой дом. Он просторный, светлый, с хорошим ремонтом. Готовимся к переезду, уже заказали мебель», – поделилась радостью Гульсара.

    43-летняя Жанар Бейсенова получила трехкомнатную квартиру. Женщина уже начала перевозить вещи. Она тоже стояла в очереди по категории «неполная семья».

    «В очереди на жилье была с 2013 года. В квартире есть все удобства. Нам с сыном очень нравится», – отметила Жанар.

    К новым домам подведена необходимая инфраструктура. Жители обеспечены центральным водоснабжением, септиками. Топка находится в отдельных помещениях, также есть титан.

    Всего в этом году в Нуринском районе очередникам выдали 16 квартир. В очереди стоят 448 человек. В райцентре продолжается строительство 20 двухквартирных домов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Жилье
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