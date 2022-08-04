Ключи от квартир получили шесть семей в селе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Нура Карагандинской области шесть семей из числа очередников получили жилье в двухквартирных домах, построенных по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

34-летняя Гульсара Шахарбаева стояла в очереди с 2014 года. Она получила квартиру по категории «неполная семья». Женщина одна воспитывает сына.

«Я работаю вахтовым методом в другом городе. Все это время мы жили у родителей. Но им и так нелегко. Конечно, рады, что наконец-то обрели свой дом. Он просторный, светлый, с хорошим ремонтом. Готовимся к переезду, уже заказали мебель», – поделилась радостью Гульсара.

43-летняя Жанар Бейсенова получила трехкомнатную квартиру. Женщина уже начала перевозить вещи. Она тоже стояла в очереди по категории «неполная семья».

«В очереди на жилье была с 2013 года. В квартире есть все удобства. Нам с сыном очень нравится», – отметила Жанар.

К новым домам подведена необходимая инфраструктура. Жители обеспечены центральным водоснабжением, септиками. Топка находится в отдельных помещениях, также есть титан.

Всего в этом году в Нуринском районе очередникам выдали 16 квартир. В очереди стоят 448 человек. В райцентре продолжается строительство 20 двухквартирных домов.