Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ключи от квартир получили 40 кокшетауцев в Наурыз

    22 Марта 2023, 16:37

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 40 жителей города Кокшетау из категории социально уязвимых слоев населения отпраздновали в Наурыз свое новоселье. Ключи от новых квартир горожане получили из рук акима областного центра Бауржана Гайсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздничная церемония вручения заветных ключей прошла на площади возле дворца Болашак Сарайы. Аким города Кокшетау Бауржан Гайса поздравил присутствующих с весенним праздником Наурыз.

    «За годы независимости Наурыз мейрамы стал поистине общенациональным и любимым праздником возрождения и обновления природы, способствующим духовному возрождению людей, укрепляющим мир и согласие и воплощающим собой непрерывную связь времен и поколений. Наурыз сближает людей за дастарханом, пробуждает извечное стремление к мирной жизни, добру и согласию. В нашей стране царит мир и взаимопонимание, этому и служит главная идея Наурыза. Поэтому глубокий смысл весеннего праздника сегодня становится близким и понятным во всем мире. Отрадно, что сегодня мы стали причастны к радостному событию - мы стали свидетелями того, как наши дорогие кокшетауцы обрели ключи от своих квартир», - отметил в приветственной речи градоначальник.

    Многодетная мама из Кокшетау Мапруза Омарова, одна воспитывающая четверых дочерей, ждала этот день 17 лет. За это время дети успели вырасти, а мечта о заветных квадратных метрах казалась все несбыточней. Сегодня женщина не скрывает слез, держа в руках ключи от новой квартиры, и, поздравляя всех с Наурызом, желает каждому обязательно обрести свое жилье.

    Также в этот день грамоты от акима города Кокшетау получили отличившиеся сотрудники коммунальных предприятий, медики, соцработники, полицейские и спасатели.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Жилье Общество Кокшетау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии