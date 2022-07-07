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    Ключи от домов получили ко Дню столицы 10 семей в ВКО

    7 Июля 2022, 03:08

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ежегодно, начиная с 2008 года, 6 июля вся страна отмечает День столицы. Сегодня главному городу республики исполнилось 24 года. В Восточно-Казахстанской области тоже отмечают праздник. В каждом уголке региона вот уже неделю проводятся праздничные мероприятия - народные гуляния, благотворительные и социальные акции, а также вручение ценных подарков и продуктовых корзин особо нуждающимся гражданам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Больше всех этот праздник запомнят многодетные семьи Глубоковского и Жарминского районов, которые получили ключи от домов по программе «Одноэтажный Восток».

    «В день столицы в посёлке Глубокое вручили ключи от новых домов многодетным семьям. Второй год реализуем проект «Одноэтажный Восток», инициированный акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым . Вот уже 10 семей стали счастливыми обладателями собственного жилья. Поздравляю!» – сказал аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов на торжественном вручении ключей от домов ко Дню столицы.

    Наряду с этим, в рамках Года детей спортивный праздник по велогонке был организован для детей в селе Волчанка Шемонаихинского района, а в Зайсанском районе открыли мини-футбольную площадку.

    Ученики Азовской средней школы села Гагарино Уланского района в социальных сетях запустили челлендж «Бас қалам». Во всех районах области среди школьников проводятся виртуальные выставки рисунков и онлайн-конкурсы видеороликов.

    Кульминацией стал праздничный концерт в Усть-Каменогорске в здании «Ертіс концерт», где выступил заслуженный артист РК Секен Тұрысбек и оркестр казахских народных инструментов «Бибигуль» города Семея с программой «Ұлы Дала».


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Жилье День столицы
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