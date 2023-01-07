Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Ключевые направления внешней политики США в Центральной Азии

    7 Января 2023, 15:42

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс рассказал в ходе брифинга о ключевых направлениях американской внешней политики в Центральной Азии на 2023 год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Америка стремится быть надежным партнером для стран Центральной Азии и продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность центральноазиатских государств.

    Американская сторона запустила дипломатическую платформу C5+1 более 7 лет назад, сотрудничество в данном формате ведет к более эффективным и устойчивым решениям для региона и за его пределами. Нед Прайс отметил, что в настоящее время Центральная Азия находится в самом сильном состоянии, когда правительства коллективно решают региональные и глобальные проблемы, а данная площадка актуальна, чем когда-либо ранее.

    В экономической сфере США по-прежнему активно инвестируют в регион и вовлечены в работу со своими партнерами.

    Наглядным примером является выделение 25 млн долларов на повышение потенциала стран Центральной Азии, расширение новых торговых маршрутов и укрепление частного сектора в регионе.

    Также с партнерами осуществляется сотрудничество по многим региональным и двусторонним программам в области деловых и экономических связей, профессионального обмена, образования и изучения английского языка, здравоохранения, нераспространения ядерного оружия и безопасности, наращивания потенциала независимого гражданского общества и СМИ, укрепления региональной торговли и энергетической безопасности.

    Сотрудничество с правительствами и народами Центральной Азии, а также их взаимодействие между собой является краеугольным камнем, который будет способствовать процветанию и стабильности Центральной Азии, и это действительно основа внешнеполитического подхода США к региону.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Центральная Азия США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава Федерации футбола Франции извинился за высказывания в адрес Зидана
    Аномально жаркое лето в Европе прогнозируют климатологи
    Организаторы Australian Open разрешили теннисистам с COVID-19 участвовать в турнире
    Спикер Палаты представителей США избран после 15 туров голосования
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров