Ключевые направления внешней политики США в Центральной Азии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс рассказал в ходе брифинга о ключевых направлениях американской внешней политики в Центральной Азии на 2023 год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Америка стремится быть надежным партнером для стран Центральной Азии и продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность центральноазиатских государств.

Американская сторона запустила дипломатическую платформу C5+1 более 7 лет назад, сотрудничество в данном формате ведет к более эффективным и устойчивым решениям для региона и за его пределами. Нед Прайс отметил, что в настоящее время Центральная Азия находится в самом сильном состоянии, когда правительства коллективно решают региональные и глобальные проблемы, а данная площадка актуальна, чем когда-либо ранее.

В экономической сфере США по-прежнему активно инвестируют в регион и вовлечены в работу со своими партнерами.

Наглядным примером является выделение 25 млн долларов на повышение потенциала стран Центральной Азии, расширение новых торговых маршрутов и укрепление частного сектора в регионе.

Также с партнерами осуществляется сотрудничество по многим региональным и двусторонним программам в области деловых и экономических связей, профессионального обмена, образования и изучения английского языка, здравоохранения, нераспространения ядерного оружия и безопасности, наращивания потенциала независимого гражданского общества и СМИ, укрепления региональной торговли и энергетической безопасности.

Сотрудничество с правительствами и народами Центральной Азии, а также их взаимодействие между собой является краеугольным камнем, который будет способствовать процветанию и стабильности Центральной Азии, и это действительно основа внешнеполитического подхода США к региону.



