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    Клуб молодых экспертов при Сенате ознакомился с деятельностью МИОР

    9 Октября 2021, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» состоялась встреча вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова с членами Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    Напомним, ранее в сентябре в шестом заседании Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК приняла участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева. Тогда в ходе встречи участники обсудили вопросы развития гражданского общества, состояние и перспективы медиасферы в Казахстане.

    В ходе сегодняшней встречи члены Клуба продолжили знакомство с деятельностью Министерства по курируемым вопросам.

    Болат Тлепов отметил: «При разработке законопроектов и государственных программ мы всегда опираемся на мнение экспертов. Поэтому мы, как государственный орган, координирующий идеологическую работу, заинтересованы в развитии и поддержке экспертного сообщества в нашей стране».

    Со стороны Министерства участие приняли представители структурных подразделений ведомства, которые рассказали о проводимой работе.

    О мерах по обеспечению открытости государственных органов проинформировал директор Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР РК Бекзат Рахимов. Тогда как заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Нурбол Серикбеков рассказал о мерах по взаимодействию с неправительственными организациями, реализации Концепции развития гражданского общества, а также о законодательной работе в этой сфере.

    Актуальной информацией о релизации проектов и направлений программы «Рухани жаңғыру» поделилась заместитель председателя правления КИОР Асем Кайдарова.

    В свою очередь, советник председателя Сената Парламента РК Жанар Тулиндинова отметила:

    «Клуб молодых экспертов также является частью концепции «Слышащее государство». Его цель – привлечь молодых экспертов для совершенствования законодательства и, в целом, для дальнейшей модернизации общества. В настоящее время мы привлекаем молодых экспертов с очень большим потенциалом».

    Стоит отметить, что научно-экспертное сообщество стало активным участником общественно-политического процесса, которые имеют влияние на выработку важнейших решений.

    В ходе мероприятия состоялся конструктивный диалог и обмен мнениями.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СМИ Сенат Рухани жаңғыру МИОР
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