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    • Клиника течения КВИ у детей стала опасной - инфекционист

    12 Августа 2022 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Клиника заболевания коронавирусной инфекцией у детей изменилась с момента начала пандемии. Об этом заявила главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как изменилась клиника заболевания коронавирусной инфекцией у детей? Мы проводим анкетирование. Если в первую волну заболевания превалировала госпитализация детей от 5 до 12 лет, то мы видим, что равномерное заражение идет во всех возрастных группах. Это является свидетельством того, что идет внутрисемейное распространение вируса», - сказала Динагуль Баешева на пресс-конференции в СЦК.

    По словам врача, когда были распространены такие штаммы коронавируса как «британский», «дельта», то при госпитализации состояние детей оценивалось как среднее или легкое, а заболевание протекало достаточно легко.

    «Мы сейчас видим другую клинику. Сейчас поменялась клиника пациентов, которые госпитализированы в стационар. В первую волну проявлялись: небольшой кашель, самочувствие детей в основном не страдало, небольшая боль в горле, у некоторых было повышение температуры, и совсем небольшая группа детей, у которых был диарейный синдром. На сегодняшний день картина кардинально поменялась – дети поступают синдромом интоксикации – это высокая температура, кашель», - пояснила Д. Баешева.

    «Особенно, когда в процесс вовлекается гортань, когда есть клиника осиплости горла, грубый лающий кашель и затрудненный вдох на фоне высокой температуры. Для детей это опасно. В народе говорят «ложный круп». На сегодня мы сталкиваемся именно с этой клиникой», - пояснила инфекционист.

    Также как объяснила Динагуль Баешева, в инфекционный процесс вовлекается и центральная нервная система.

    «Любое вовлечение центральной нервной части при любой инфекции рассматривается как тяжелое состояние. Также поступают дети с наличием диарейного синдрома. На сегодня по всем этим состояниям у нас имеется клинические протоколы, где расписана пошаговая диагностика и проводимая терапия», - сказала Динагуль Баешева.

    Ранее сообщалось, что с 11 августа тенденция госпитализации детей с коронавирусом снижается в стране.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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