Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы

ПЕКИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Китайские биологи впервые клонировали высокопродуктивную голштинскую породу коровы, которая может давать 18 тонн молока в год. Об этом сообщила во вторник газета Global Times, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ученые из Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства КНР клонировали трех телят методом переноса ядер соматических клеток. Биологи использовали ткани уха животного.

Руководитель группы ученых Цзинь Япин рассказал изданию, что проведенный эксперимент имеет большое значение для возрождения животноводческой отрасли Китая, так как 70% молочных коров в Китае куплены за рубежом.

«Мы планируем потратить два-три года на то, чтобы создать стадо, состоящее из более чем 1 000 суперкоров, которое станет прочной основой для решения проблемы зависимости Китая от поставок животных из-за рубежа», - заявил Цзинь Япин.

Китайские ученые в последние годы провели несколько экспериментов по клонированию, в частности ими были воспроизведены особи свиней, коней, котов, собак и других животных. В стране растет спрос на клонированных домашних животных.

В 2018 году китайские ученые успешно решили технически сложную задачу клонирования приматов - на свет появились первые в мире клонированные макаки.

Фото: Courtesy of Northwest A&F University



