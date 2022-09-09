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    Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта

    9 Сентября 2022, 22:23

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайские ученые обнаружили новый минерал в результате исследования образцов лунного грунта, доставленных на Землю в 2020 году в рамках миссии «Чанъэ-5». Об этом в пятницу совместно объявили Китайское национальное космическое управление /CNSA/ и Национальное агентство по атомной энергии КНР /CAEA/, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    «Китай впервые обнаружил новый минерал в лунном грунте. Он стал шестым новым минералом, обнаруженным человечеством за всю историю исследований Луны. Благодаря этой находке, Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новый минерал на Луне», - заявил замдиректора CAEA Дун Баотун.

    Новый минерал, получивший название «Камень Чанъэ» (Changesite-(Y)), представляет собой разновидность бесцветного прозрачного столбчатого кристалла. Он был обнаружен в результате анализа частиц лунного базальта исследовательской группой из Пекинского научно-исследовательского института геологии урана (BRIUG) при Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

    «Камень Чанъэ» был официально одобрен в качестве нового минерала в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации (IMA).

    Фото: uneath.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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