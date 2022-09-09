Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайские ученые обнаружили новый минерал в результате исследования образцов лунного грунта, доставленных на Землю в 2020 году в рамках миссии «Чанъэ-5». Об этом в пятницу совместно объявили Китайское национальное космическое управление /CNSA/ и Национальное агентство по атомной энергии КНР /CAEA/, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Китай впервые обнаружил новый минерал в лунном грунте. Он стал шестым новым минералом, обнаруженным человечеством за всю историю исследований Луны. Благодаря этой находке, Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новый минерал на Луне», - заявил замдиректора CAEA Дун Баотун.

Новый минерал, получивший название «Камень Чанъэ» (Changesite-(Y)), представляет собой разновидность бесцветного прозрачного столбчатого кристалла. Он был обнаружен в результате анализа частиц лунного базальта исследовательской группой из Пекинского научно-исследовательского института геологии урана (BRIUG) при Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

«Камень Чанъэ» был официально одобрен в качестве нового минерала в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации (IMA).

Фото: uneath.com















