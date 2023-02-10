Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Китайские космонавты совершили первый выход в открытый космос

    10 Февраля 2023, 16:11

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 февраля 2023 года, в истории китайской космонавтики знаменательная дата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Впервые после того, как завершилось строительство китайской космической станции «Тяньгун», космонавты, которые находятся на его борту с 30 ноября 2022 года, совершили свой первый выход в открытый космос.

    По информации «Синьхуа» члены экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15» успешно справились с задачей.

    Космонавты Фэй Цзюньлун и Чжан Лу вышли в открытый космос, а третий член экипажа Дэн Цинмин находился внутри космической станции и обеспечивал поддержку работы своих товарищей по экипажу в космосе.

    Во время внекорабельной деятельности, которая длилась около семи часов, космонавты выполнили несколько задач, включая установку дополнительных насосов за пределами лабораторного модуля «Мэнтянь».

    После этого Фэй Цзюньлун и Чжан Лу благополучно вернулись в лабораторный модуль «Вэньтянь».

    Как стало известно, экипажу «Шэньчжоу-15» в течение полугодовой вахты на орбите предстоит выполнить несколько выходов в открытый космос.

    Фото: news.cn

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Космос
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане