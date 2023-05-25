Китайская медицина: секреты обучения, диагностики и лечения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все больше казахстанцев прибегают при лечении заболеваний к традиционной медицине. Центров традиционной и народной медицины с каждым годом открывается все больше и больше. У некоторых людей фобия к лекарствам, ультразвуковому излучению, поэтому для них традиционная медицина – безопасный вид лечения. Особой популярностью в нашей стране пользуется традиционная китайская медицина. О том, при каких заболеваниях эффективна традиционная китайская медицина, какие проблемы существуют в этой отрасли, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач-рефлексотерапевт отделения восстановительного лечения и реабилитации БМЦ УДП РК Айнур Курметбек.

Рассматривать организм как одно целое

«Китайская традиционная медицина пользуется спросом среди казахстанцев. Население больше пытается найти немедикаментозное лечение, чтобы укрепить организм, чтобы организм самостоятельно боролся с болезнью. Популярные направления - иглотерапия и фитотерапия. Они направлены на то, чтобы рассматривать организм как одно целое. Допустим, у нас болит спина или голова. Врачи ищут причину, откуда идет боль спины. Поэтому все методы китайской традиционной медицины направлены на оздоровление», - отметила врач-рефлексотерапевт Айнур Курметбек.

«Традиционная медицина лечит практически все заболевания кроме хирургии. Терапевтические заболевания можно вылечить с помощью трав, если не считать онкологию. Хотя даже при онкологии есть определенные методы лечения, которые помогают улучшать состояние больного: музыка, фитотерапия, также у них есть цигунотерапия. Эти три метода помогают вылечиться даже при последних стадиях онкозаболеваний, чтобы поддержать состояние и продлить свою жизнь», - отметила Айнур Курметбек.

Диагностика: существует 20 разновидностей языка, по которым можно поставить диагноз

Перед лечением заболеваний как правило пациент проходит обследование. В традиционной китайской медицине используют три метода диагностики: опрос, пульсовая диагностика и диагностика с помощью обследования языка.

Опрос – метод, когда врач спрашивает пациента о том, что его беспокоит. Пульсовая диагностика – по 28 разным пульсациям вен определяют, к какому органу или системе относится то или иное заболевание. Что касается диагностики с помощью обследования языка, когда пациент показывает язык, можно сразу понять, что происходит в организме человека. Есть около 20 разновидностей языка, по которым можно поставить диагноз.

«Китайская традиционная медицина подразделяет болезнь на пять элементов: холод, ветер, жар, влага и мокрота. Эти пять факторов вызывают болезнь. У них тонкая философия. Губы – отражение состояния нашего желудка, нос – это легкие, глаза – сердце, уши – это наши почки. Когда пациент приходит на осмотр, визуально диагностируете, слушаете пульс, смотрите язык. Потом уже можете поставить диагноз: какая проблема у пациента», - отметила Айнур Курметбек.

После 7-10 процедур иглотерапии вылечился пациент с невритом лицевого нерва

Что касается лечения, разберем популярные направления китайской традиционной медицины – иглотерапию и фитотерапию.

По словам врача, иглотерапия в основном применяется при лечении неврологических заболеваний. После иглотерапии эффект будет виден налицо: пациенту становится хорошо, а врач сразу же видит результат своей работы.

«Чаще встречается среди неврологических заболеваний неврит лицевого нерва. Признаки этого заболевания: лицо полностью искривляется, мышца не контролируется, глаза даже закрывать не может. Это может произойти, когда человек нервничает, получает травму или физическую нагрузку. 100% пациентов с невритом лицевого нерва иглотерапия помогает сразу и быстро. Допустим, поступил пациент, лицо искривленное, глаза не закрываются, губы наперекос, он получает 7-10 процедур и у него все проходит», - рассказала врач-рефлексотерапевт Айнур Курметбек.

Также иглотерапия эффективна при болевом синдроме, когда есть боль в пояснице, в шейном отделе. Иглотерапия сразу же снимает такую боль.

«Например, пациенту 39 лет, у него грыжа поясничного отдела, правая нога полностью онемела. Пациент приходит к нам на консультацию после того, как принял противовоспалительные средства, но ему это не помогло. Когда к нам приходят на первую процедуру, подключаем упражнения на растяжку, а на второй, третьей процедуре, уже полностью боль уходит на ноге», - объяснила врач.

Как снизить давление методом кровопускания

По ее словам, в больницу также часто обращаются пациенты с артериальным давлением.

«Это тоже одно из часто распространенных заболеваний. Однажды к нам поступил пациент с давлением 180 на 100. Мы сделали кровопускание на уши. Есть специальные точки, которые помогают моментально в течение получаса-часа понизить давление. Мы обошлись без каких-либо лекарств и снизили давление. Это один из распространенных методов китайской народной медицины. Когда делают кровопускание, снижается кровеносное давление. Когда измеряем давление после 20 минут, оно уже доходит до нормального состояния», - отметила врач-рефлексотерапевт.

Почему фитотерапия не так хорошо развита в Казахстане?

Фитотерапия – это метод лечения и профилактики заболеваний, основанный на использовании лекарственных растений. По словам Айнур Курметбек, на теле человека есть больше 500 активных биологических точек. Из них 100-150 используются наиболее часто врачами. Точно также и с фитопрепаратами. Существует более 5 тысяч наименований лекарственных растений, однако только около 100 из них используются часто, остальные используются в индивидуальных случаях.

Однако, как отметила врач, фитотерапия не так хорошо развита в стране, как иглотерапия.

«Есть готовые китайские препараты, а есть свежие отваренные фитопрепараты. Ими чаще всего занимаются частные медицинские клиники. Почему? Они (фитопрепараты) официально в Казахстане не зарегистрированы. Нет разрешения, чтобы использовать их на пациентах. Зная, при каких заболеваниях эти препараты хорошо помогают, врачи сами заказывают или варят здесь в Казахстане. Если я вижу, что по каким-либо определенным заболеваниям иглотерапия не помогает, советую принимать фитопрепараты. Пациенты могут приобрести их в городе либо заказать из Китая. В основном фитопрепаратов много в Алматы, чем в Астане», - отметила Айнур Курметбек.

По ее словам, если пациент видит, что препараты помогают в лечении, спустя время они сами начинают искать эти лекарства в аптеках или в частных медицинских центрах. Те, кто хочет сам заняться поставкой этих препаратов в Казахстан, нужно вложить хорошие деньги, чтобы поехать в Китай, посетить лабораторию, заверить их и приобрести фитопрепараты. Пять лет назад Казахстан смог зарегистрировать 55 наименований часто используемых фитопрепаратов. И как считает врач, это направление нужно развивать дальше.

«Фитотерапия помогает при эндокринных заболеваниях, заболеваниях кровеносной системы, неврологических заболеваниях, по профилям педиатрии, гинекологии, урологии. Я бы сделала акцент на гинекологию и урологию. По гинекологическим заболеваниям очень часто распространено бесплодие. Все прибегают к ЭКО. Вспомнила один уникальный случай. Пациентке 36 лет. Они ни разу не рожала. В браке больше 12 лет. Три раза делала ЭКО и ничего не получалось. По методам восточной традиционной медицины сначала сделала диагностику. Затем выписали лекарства по назначению, а потом стимулировали иглотерапией. Через три месяца забеременела. У нее была небольшая проблема с желудочно-кишечным трактом. Также у нее были проблемы в голове: раздражительность, страх из-за того, что не получается забеременеть. Однако после лечения она родила здорового ребенка без осложнений. В урологии одно из распространенных заболеваний – простатит. Есть один препарат, который убирает отеки, воспалительный процесс. В его составе есть шесть трав. Это средство не вызывает аллергических реакций, помогает и по гинекологическим, и по урологическим заболеваниям», - рассказала врач Айнур Курметбек.

Студентам в Китае не сразу раскрывают все секреты китайской традиционной медицины

Врачу Айнур Курметбек 35 лет. Она работает в Больнице Медицинского Центра УДП РК с момента открытия. Когда врач задумалась о выборе профессии, родители посоветовали развиваться в сфере традиционной медицины.

«Бабушка с папиной стороны была лекарем, лечила людей травами. Он хотел, чтобы я продолжила путь бабушки. У меня тоже был интерес именно к такой медицине. После окончания школы поступила в Медицинский университет Астаны на факультет восточной медицины. Проучилась там 4 месяца, поняла, что нужных знаний и информаций там не получу. В тот период открывался набор по программе «Болашак», подала заявление, и поступила на обучение в Китай. Китай является лидером в области обучения восточной и тибетской медицине, поэтому выбрала эту страну. Сначала в Шанхае в течение года учила китайский язык, потом поступила в Пекинский университет китайской традиционной медицины. Свободно владею китайским языком. После окончания бакалавриата поступила на интернатуру в направлении иглотерапия в Шанхайский университет традиционной китайской медицины», - поделилась врач Айнур Курметбек.

По ее словам, в Китае большая конкуренция среди студентов. У них высокое стремление учиться, дополнительной информации соответственно больше, чем в Казахстане. И секретов в китайской традиционной медицине, которых не раскрывают каждому, тоже очень много.

«Очень много скрытых рецептов, которые они не распространяют. После окончания обучения до пандемии несколько раз в год ездила к своим учителям, чтобы делиться своим опытом, разбирать сложных пациентов. На протяжении многих лет нужно учиться. Секретов очень много. Они сразу не раскрывают все карты. Если они видят, что человек действительно пытается что-то делать и хочет, только тогда могут поделиться информацией. Я работала с ними тесно, даже после окончания учебы не прерывала связь. У нас даже есть чат с другими докторами по всему миру. Мы делимся опытом. Не могу говорить, что я все знаю. Мне еще нужно учиться, развиваться, однако то, что я хотела узнать, получила. Хочу дальше развиваться, добиваться новых вершин, новых рецептов», - отметила врач.

О существенных проблемах в развитии китайской традиционной медицины в Казахстане

Как оказалось и проблем в области развития китайской традиционной медицины в Казахстане тоже хватает. Это и дефицит профессиональных кадров, появление на рынке массы частных клиник, работающих без соответствующей лицензии, дефицит фитопрепаратов.

«Нужно изучить массу частных клиник по стране, чтобы не было негативных мнений касательно восточной медицины. Надо ужесточить ответственность за выдачу лицензий для осуществления деятельности частных медцентров.

Кому не лень сейчас занимаются этим. Еще один вопрос – нужно официально зарегистрировать фитопрепараты. Если зарегистрировать официально 100 препаратов, это может помочь вылечить пациентов. В развитых странах они хорошо распространены. Вдобавок к этому нужно готовить высококвалифицированных кадров, чтобы они знали, учились и применяли качественные методы лечения», - добавила врач Айнур Курметбек.



