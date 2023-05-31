Китайская компания инвестирует в «зеленую» энергетику Жамбылской области $148 млн

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завод по производству комплектующих для ВЭС построит в Жамбылской области китайская компания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках недавнего государственного визита в Китай Президента РК Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение по реализации в Казахстане крупномасштабного проекта в сфере возобновляемых источников энергии между министерством энергетики РК, АО «Самрук-Казына», China Power International Holding Ltd. и SANY Renewable Energy. В соответствии с соглашением предстоит разработать проект строительства масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями китайской компании China Power International Holding Ltd. Стороны обсудили основные направления взаимовыгодного сотрудничества и перспективы его расширения.

Директор по развитию компании China Power Чен Че также представил проекты по строительству завода по производству башен ветроустановок (общий объем инвестиций - 53 млнS), предприятия по сборке гондол для ветрогенераторов (25 млнS), и завода по производству лопастей для ветроустановок (70 млнS).

Нуржан Нуржигитов дал поручение СПК «Тараз» по обеспечению оперативного сопровождения проектов до их реализации, управлению земельных отношений – в оперативном порядке решить вопрос с выделением земельных участков. Глава региона заверил, что инвесторам будет оказана поддержка в рамках государственных программ.

Китайская компания успешно осуществляет проекты по строительству Жанатасской ветровой электростанции и Шокпарской ВЭС в Сарысуском районе.

Отметим, что Жамбылская область обладает идеальными условиями для развития индустрии возобновляемых источников энергии и является привлекательным для иностранных инвесторов регионом.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Сарысуском районе компания SPIC запустила в эксплуатацию Жанатасскую ветровую электростанцию стоимостью порядка 67 млрд тенге. Мощность этой ВЭС в 350 млн. кВт/ч в год позволяет не только обеспечить электричеством весь район, но и повысить эффективность работы местных горнодобывающих предприятий.

В 2024 году в Сарысуском районе ожидается введение компанией в эксплуатацию Шокпарской ветровой электростанции мощностью 100 МВт. В рамках исполнения поручений Главы государства проводится системная работа по развитию зеленой энергетики. Успешная реализация проектов по возобновляемым источникам энергии позволила Жамбылской области выйти в лидеры. Оказывая поддержку инвесторам, мы ежегодно увеличиваем количество объектов ВИЭ, отметил глава региона.

Кроме того, проект строительства французской компанией Total Eren ВЭС мощностью 1 ГВт готовится к реализации в Мойынкумском районе. В ноябре 2022 года в Париже в ходе визита Главы государства К.-Ж. Токаева во Францию было подписано соглашение о строительстве ветропарка в Казахстане. В Жамбылской области предполагает введение в эксплуатацию ВЭС в 2026 - 27 годах.

Первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Жамбылский регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами - в Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость постоянных ветров достигает семи и более метров в секунду. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций.

В настоящее время на территории Жамбылской области насчитывается 18 объектов ВИЭ, ими вырабатывается 437,8 МВт электроэнергии в год. Только в одном – Таласском – районе строят сразу три ветроэлектростанции общей стоимостью 5,4 млрд тенге. По этому показателю Жамбылская область лидирует среди регионов страны.



