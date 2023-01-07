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    Китайская компания будет добывать нефть в Афганистане

    7 Января 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Афганистан подписал соглашение с китайской компанией о добыче нефти из бассейна Амударьи. Этот контракт является первой крупной сделкой с иностранными инвесторами с тех пор, как в 2021 году власть в Афганистане захватили талибы (движение «Талибан» запрещено в РК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В соответствии со сделкой китайская фирма будет добывать нефть на территории общей площадью 4 тысячи 500 квадратных километров в северных провинциях Сари-Пуль, Джаузджан и Фарьяб.

    По условиям контракта, китайская компания должна инвестировать 150 млн долларов США в первый год, а за три года объем инвестиций достигнет 540 млн долларов.
    Экономика Китай Афганистан Нефть Мировые новости Инвестиции
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