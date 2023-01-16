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    Китай запустил в космос 14 новых спутников

    16 Января 2023, 10:00

    ТАЙЮАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Китай в воскресенье успешно запустил в космос 14 новых спутников с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Запуск новых спутников, в том числе «Цилу-2» и «Цилу-3», был произведен в 11:14 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в Северном Китае. Все спутники были выведены на заданные орбиты.

    «Цилу-2» и «Цилу-3» - это оптический спутник высокого разрешения и широкополосный оптический спутник соответственно с полезной нагрузкой устройств оптической визуализации для наблюдения за Землей.

    Они будут предоставлять провинции Шаньдун в Восточном Китае услуги дистанционного зондирования в сфере обследования земельных ресурсов, сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, а также предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий. Упомянутые спутники будут работать в координации со спутником «Цилу-1», находящимся на орбите.

    Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 462-м по счету.

    Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» была разработана Шанхайской академией космических технологий при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий.

    Упомянутая ракета-носитель отличается надежностью и адаптивностью и отвечает требованиям к запуску как одного спутника, так и серии спутников в последовательной или параллельной компоновке на борту ракеты-носителя. В этой миссии при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» в космос было запущено 14 спутников от 7 разных разработчиков.

    Фото: China National Space Administration
    Освоение космоса Китай
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