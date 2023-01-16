Китай запустил в космос 14 новых спутников

ТАЙЮАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Китай в воскресенье успешно запустил в космос 14 новых спутников с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Запуск новых спутников, в том числе «Цилу-2» и «Цилу-3», был произведен в 11:14 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в Северном Китае. Все спутники были выведены на заданные орбиты.

«Цилу-2» и «Цилу-3» - это оптический спутник высокого разрешения и широкополосный оптический спутник соответственно с полезной нагрузкой устройств оптической визуализации для наблюдения за Землей.

Они будут предоставлять провинции Шаньдун в Восточном Китае услуги дистанционного зондирования в сфере обследования земельных ресурсов, сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, а также предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий. Упомянутые спутники будут работать в координации со спутником «Цилу-1», находящимся на орбите.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 462-м по счету.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» была разработана Шанхайской академией космических технологий при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий.

Упомянутая ракета-носитель отличается надежностью и адаптивностью и отвечает требованиям к запуску как одного спутника, так и серии спутников в последовательной или параллельной компоновке на борту ракеты-носителя. В этой миссии при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» в космос было запущено 14 спутников от 7 разных разработчиков.

Фото: China National Space Administration

