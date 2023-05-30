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    Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16»

    30 Мая 2023, 09:23

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Запуск китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» состоялся во вторник с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Запуск «Шэньчжоу-16» осуществлен в 09:31 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Пилотируемый космический корабль выводит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2F», сообщает агентство «Синьхуа».


    В соответствии с планом, китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» должен состыковаться с орбитальной станцией «Тяньгун».


    На борту «Шэньчжоу-16» находятся три тайконавта, которые, как ожидается, сменят экипаж «Шэньчжоу-15», находящийся на станции шесть месяцев.

    По информации Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, в ходе пребывания на орбите экипаж «Шэньчжоу-16» будет проводить различные научные эксперименты, в том числе запланированы выходы в космос.


    Первая китайская космическая станция «Тяньгун» (Небесный дворец) находится на высоте около 400 км. Ее формирование было завершено в конце 2022 года.


    Видео: h.xinhuaxmt.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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