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    Китай выдвинул Инициативу глобальной цивилизации

    16 Марта 2023, 09:45

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай выдвинул инициативу глобальной цивилизации в ходе прошедшего в среду в режиме видеоконференции Диалога между Коммунистической партией Китая (КПК) и другими политическими партиями мира. Новую инициативу предложил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    В рамках Инициативы глобальной цивилизации Си Цзиньпин призвал уважать многообразие цивилизаций, отстаивать общечеловеческие ценности, высоко ценить преемственность и инновационность цивилизаций, а также совместными усилиями стимулировать устойчивые международные обмены и сотрудничество.


    Основная тема мероприятия была заявлена как «Путь к модернизации: ответственность политических партий». Участие в диалоге приняли лидеры политических партий и политических организаций из многих стран мира.

    Ранее, Китай выдвинул Инициативу глобальной безопасности и инициативу глобального развития.





    Автор:

    Руслан Сулейменов

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