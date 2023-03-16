Китай выдвинул Инициативу глобальной цивилизации

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай выдвинул инициативу глобальной цивилизации в ходе прошедшего в среду в режиме видеоконференции Диалога между Коммунистической партией Китая (КПК) и другими политическими партиями мира. Новую инициативу предложил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В рамках Инициативы глобальной цивилизации Си Цзиньпин призвал уважать многообразие цивилизаций, отстаивать общечеловеческие ценности, высоко ценить преемственность и инновационность цивилизаций, а также совместными усилиями стимулировать устойчивые международные обмены и сотрудничество.





Основная тема мероприятия была заявлена как «Путь к модернизации: ответственность политических партий». Участие в диалоге приняли лидеры политических партий и политических организаций из многих стран мира.

Ранее, Китай выдвинул Инициативу глобальной безопасности и инициативу глобального развития.