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    • Китай успешно отправил в космос 16 новых спутников

    11 Августа 2022 02:25

    ТАЙЮАНЬ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - 16 новых китайских спутников успешно стартовали в среду с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в Северном Китае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Запуск новых спутников, в том числе Цзилинь-1 Гаофэнь 03Д09 и Юньяо-1 04-08, был произведен в 12:50 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6» (Великий поход-6). Все спутники были выведены на заданные орбиты.

    Новая группа спутников в основном будет использоваться в таких областях, как коммерческое дистанционное зондирование, а также для получения изображений атмосферы.

    Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 432-м по счету.

    Фото: Синьхуа
    #Освоение космоса #Китай
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