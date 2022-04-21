Китай способен обеспечить зерновую безопасность – эксперты

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай способен обеспечить свою зерновую безопасность, заявили представители и эксперты в области сельского хозяйства на конференции China Agricultural Outlook-2022 в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИНЬХУА.

Китай обладает большими запасами зерна, а его производство и поставки основной сельскохозяйственной продукции стабильны, заявил на конференции заместитель министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Ма Юсян.

Он также добавил, что Китай уверен в том, что сможет справиться с неопределенностями во внешней среде.

Производство зерна в стране семь лет подряд превышало 650 млн тонн, а в 2021 году производство зерна на душу населения достигло 483 кг, сказал Ма Юсян, отметив, что также имеются достаточные запасы основной сельскохозяйственной продукции, включая мясо, яйца, молоко, рыбу и овощи.

Будучи крупным мировым производителем и потребителем сельскохозяйственной продукции, Китай всегда уделял первостепенное внимание продовольственной безопасности и обеспечению стабильного производства и поставок сельскохозяйственной продукции, сказал президент Академии сельскохозяйственных наук Китая У Кунмин.

По его словам, Китай всегда придавал большое значение роли науки и техники в увеличении производственных мощностей в области сельского хозяйства.

Он призвал укрепить взаимодействие и объединить усилия в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и эффективного снабжения основной сельскохозяйственной продукцией в условиях неопределенностей, таких как пандемия COVID-19 и стихийные бедствия.

В отчете о перспективах развития сельского хозяйства Китая (2022-2031 гг.), опубликованном на конференции, дан прогноз относительно тенденций производства, потребления, торговли и цен на ближайшие 10 лет, а также проанализированы возможные неопределенности.

Ожидается, что производство зерна в Китае сохранит устойчивый рост и в 2022 году достигнет 688 млн тонн. Согласно отчету, в течение следующего десятилетия данный показатель будет увеличиваться на 1,3 % ежегодно и достигнет 762 млн тонн в 2031 году.

В отчете также говорится, что наука и техника будут играть большую роль в увеличении производства зерна, и урожайность зерна с единицы площади увеличится на 6,4 % в течение прогнозируемого периода.

Согласно отчету, наблюдается тенденция к сокращению объемов импорта большинства сельскохозяйственной продукции, и к 2031 году самообеспеченность Китая зерном увеличится до 88,1 %.