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    Китай снимает карантинные ограничения на границе с Казахстаном

    10 Января 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что с первой декады января 2023 года китайская сторона снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

    Китайская сторона намерена принимать автотранспортные средства с возвращением в допандемийный формат перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию КНР. При этом, водители автотранспортных средств обязаны иметь визы, тесты ПЦР, а также их транспортные средства должны соответствовать международным стандартам.

    В последствии снятия ограничений на границе требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привело к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, которые во время действия жестких требований к автотранспортным средствам понесли определенные расходы по переоборудованию автотранспортных средств.

    9 января 2023 года в целях обеспечения координации работы заинтересованных сторон, в пункт пропуска «Калжат» был осуществлен выезд руководящего состава Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    В ходе проведенного рабочего совещания, совместно с пограничной службой, местными исполнительными органами и перевозчиками были даны необходимые разъяснения о порядке прохождения таможенных процедур, а также пересечения государственной границы.

    В ходе совещания участники внешнеэкономической деятельности задали ряд вопросов, на которые получили конкретные ответы.

    КГД ведет постоянный мониторинг за ситуацией на границе по таможенному контролю.
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