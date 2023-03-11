Китай с 15 марта возобновит выездной туризм в Казахстан

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай с 15 марта возобновляет туристические поездки в Казахстан и некоторые страны для организованных групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 15 марта 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет+отель» для граждан Китая в некоторые страны», - говорится в сообщении Министерства культуры и туризма КНР.

Помимо Казахстана, в списке находятся Непал, Бруней, Вьетнам, Монголия, Иран, Иордания, Танзания, Намибия, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Сербия, Хорватия, Франция, Греция, Испания, Исландия, Италия, Дания, Португалия, Словения, Бразилия, Чили, Уругвай и ряд других стран.

С 8 января 2023 года власти Китая понизили классификацию COVID-19 в рейтинге инфекционных заболеваний с категории «А» до «В» и стали поэтапно восстанавливать поездки из КНР в другие государства. Возобновились процедуры приема и рассмотрения заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу в туристических целях.

Согласно китайским статистическим данным, в первой половине 2019 года китайские туристы потратили за рубежом $127,5 млрд. Львиная доля расходов китайских туристов пришлась на Азию – 54% от общего объема. Американский континент занял второе место, составив 24%, за ним следует Европа с 13%.

В первой половине 2019 года в странах «Пояса и пути» жители Китая потратили в общей сложности $14,9 млрд.

Ранее руководство Китая объявило о победе над ковидом. Представители Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая отметили, что Китай с ноября прошлого года добился крупной и решающей победы в области профилактики и контроля COVID-19.