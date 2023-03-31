Китай разрешит иностранным туристам въезжать в страну группами

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае с 31 марта туроператорам разрешат организовывать въездные групповые туры для иностранных туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Министерство культуры и туризма Китая подтвердило, что туристическим агентствам и поставщикам услуг онлайн-туризма в стране дадут подобное разрешение начиная с пятницы.

Туроператоры также могут предлагать туристические пакеты, включая авиабилеты и отели, говорится в заявлении, опубликованном министерством в пятницу.

В документе местным властям предлагается помогать туристическим агентствам сотрудничать с их зарубежными коллегами, уделяя особое внимание реализации различных мер по профилактике различных эпидемий.

Министерство также призывает предпринимать усилия по повышению качества обслуживания и поддержанию порядка на рынке туристических услуг.



