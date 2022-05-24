Китай приостанавливает зарубежные групповые туры

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Иммиграционные власти Китая продолжают политику запрета на зарубежные групповые туры и не рекомендует гражданам страны выезжать за границу из-за пандемии коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное управление по делам иммиграции КНР.

«Рекомендуем гражданам не покидать Китай без необходимости, а тем, кто планирует зарубежные поездки, следует учитывать риски и неопределенность, связанные с пандемией», - заявил в понедельник в ходе брифинга глава департамента пограничной инспекции Госуправления по делам иммиграции КНР Лю Хайтао.

По его словам, по-прежнему в стране действуют ограничения на зарубежные групповые туры, а также не поощряются индивидуальные поездки для осмотра достопримечательностей или посещения друзей за рубежом.

Между тем иммиграционные власти Китая заверяют общественность в том, что они будут своевременно оформлять въездные/выездные документы по необходимым причинам, неотложным личным делам, а также предоставлять «зеленый канал» для срочных случаев. К необходимым (неотложным, срочным) зарубежным поездкам относятся доставка гуманитарных грузов, участие в ключевых инженерных проектах, научных исследованиях, учеба, лечение, уход за тяжелобольными пациентами.

Как пишут ряд местных СМИ, нововведения в иммиграционной политике означают, что в краткосрочной перспективе возобновление выездного туризма будет практически невозможным, а въездной туризм в страну становится непривлекательным для иностранных туристов.

С начала 2020 года Китай существенно сократил количество международных рейсов. Это было сделано для эффективного предотвращения ввоза эпидемии из-за рубежа.