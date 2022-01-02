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    Китай опубликовал новые изображения Марса

    2 Января 2022, 22:02

    ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Китай в первый день 2022 года опубликовал новые изображения Марса, снятые зондом «Тяньвэнь-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    На обнародованных снимках запечатлена работа орбитального модуля и марсохода марсианского зонда «Тяньвэнь-1» в разных условиях, а также топография поверхности Красной планеты, сообщили в Китайском национальном космическом управлении /CNSA/.

    Среди изображений есть фото орбитального модуля на фоне Марса, крупные планы частей орбитального аппарата, а также снимки ледяного покрова на северном полюсе Марса, ландшафта поверхности, сделанные марсоходом «Чжужун».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Освоение космоса Китай Космос
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