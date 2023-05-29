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    Китай 30 мая запустит на орбиту пилотируемую миссию «Шэньчжоу-16»

    29 Мая 2023, 08:40

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – КНР произведет запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-16» к первой китайской космической станции во вторник утром. Об этом в понедельник сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщается, запуск состоится с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР во вторник 09:31 по местному времени. Экипаж будет состоять из трех космонавтов: Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Корабль запустят на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

    Экипаж сменит на борту станции космонавтов из миссии «Шэньчжоу-15», которые находятся на орбите шесть месяцев.

    Китайская станция «Тяньгун» (Небесный дворец) находится на высоте около 400 км. Формирование первой китайский модульной космической станции завершилось в конце 2022 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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