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    Китай 29 ноября запустит пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции

    28 Ноября 2022, 11:51

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции КНР состоится во вторник. Об этом в понедельник объявило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 ноября в 23:08 по пекинскому времени состоится запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15», - говорится в сообщении.

    Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая, при помощи ракеты-носителя Long March-2F. Согласно плану, экипаж проведет на орбите около шести месяцев.

    В понедельник были объявлены имена трех тайконавтов, которые вошли в экипаж «Шэньчжоу-15» - Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

    В течение пяти – десяти дней два экипажа будут находиться на орбитальной станции вместе, после смены трое тайконавтов предыдущей миссии «Шэньчжоу-14» вернутся на Землю.

    Экипаж «Шэньчжоу-15» завершит строительство первой орбитальной станции КНР. Основной модуль и два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь» уже состыкованы и работают в штатном режиме.

    Орбитальная станция КНР находится на высоте примерно 400 км и рассчитана на эксплуатацию более 10 лет. К настоящему времени на станции побывало три экипажа из трех человек каждый.


    Фото: CGTN

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Освоение космоса Китай Мировые новости Космос
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