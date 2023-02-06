Килограмм волос извлекли из желудка девочки врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы провели экстренную операцию 11-летнему ребенку с большим скоплением волос в желудке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенка беспокоили боли в животе, жалобы на рвоту в течение недели, отсутствие аппетита, общая слабость. До госпитализации девочка получала амбулаторное лечение по поводу расстройств желудочно-кишечного тракта. 1 февраля ребенка доставили в приемное отделение с подозрением на острый аппендицит, диагноз которого в процессе динамического наблюдения исключен», - отметил заведующий отделением гнойной и торакальной хирургии центра Саматбек Мырзахмет.

В экстренном порядке девочку обследовали - провели ультрасонографию органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопию.

«На этапе инструментального обследования стало ясно, что желудок заполнен большим количеством эхонегативных образований, формирующих массивные «звуковые дорожки». Результаты исследования свидетельствовали о наличии в полости желудка объемного образования: в желудке определяется инородное тело грязно-черного цвета, заполняющее весь его объем, состоящее из множества разнородных частиц, сплетений волос, слизи. Заключение: трихобезоар желудка», - уточнил Саматбек Мырзахмет.

Под наркозом врачи провели операцию - лапаротомию, гастротомию, извлечение инородного тела из желудка.

«В полости желудка обнаружено и удалено плотное образование больших размеров: инородное тело (трихобезоар) размером 16 см, весом 1000 граммов, представленное конгломератом множества волос, склеенных между собой, пропитанных пищевыми массами и слизью», - сообщила детский хирург центра Сауле Сулейманова.

Инородные тела, попадающие в желудочно-кишечный тракт в результате проглатывания называют безоары. Наиболее часто встречаются безоары растительного происхождения - фитобезоары, причиной образования которых являются орехи, инжир, виноград, персики, цитрусовые. Безоары органического происхождения образуются в желудке при заглатывании некоторых лекарственных веществ, лаков, смолы.

«В педиатрической практике особый интерес представляют образования в желудке из волос или шерсти. Такие безоары встречаются у девочек, имеющих патологическую склонность выдергивать и глотать волосы с головы, бровей и ресниц — трихотилломанию. Этим заболеванием нередко страдают дети с неврозом навязчивых состояний, дети с девиантным поведением. В результате в желудке образуется клубок переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. Иногда трихобезоар большого размера выходит из желудка в двенадцатиперстную и тонкую кишку», - сказала Сауле Сулейманова.

По данным Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы, это первый случай с диагнозом «Трихобезоар желудка» в 2023 году.

«Из-за относительной редкости патологии практические врачи своевременно не обследуют детей из группы риска, и трихобезоары диагностируются при достижении больших размеров либо развитии тяжелых и опасных для жизни осложнений: язв желудка с пенетрацией и кровотечением, некроза стенки желудка, непроходимости кишечника. Кроме того, формирование трихобезоара может сопровождаться анемией, гипопротеинемией, кахексией, что отражается на качестве жизни детей», - добавила врач.

В управлении общественного здравоохранения отметили, что признаки трихобезоаров желудка зависят от их размера, локализации и давности образования, а также от связанных с ними осложнений. Заболевание характеризуется частыми жалобами на тошноту, ноющие боли в подложечной области, отрыжку с застойным кислым запахом, снижение аппетита, периодическую рвоту, общую слабость, похудание. Рост трихобезоара может привести к осложнению - изъязвлению слизистой желудка (геморрагический гастрит) с развитием кровоточивости.



Фото: Управление общественного здравоохранения города Алматы