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    Килиан Мбаппе установил рекорд на ЧМ-2022

    5 Декабря 2022, 01:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд в матче с Польшей (3:1) на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он оформил дубль и стал первым футболистом в истории, которому удалось забить восемь мячей на чемпионатах мира в возрасте до 24 лет. На данный момент на счету 23-летнего француза девять мячей на чемпионатах мира и пять мячей на ЧМ-2022 — он занимает первое место в гонке бомбардиров.

    Килиан Мбаппе отличился в матче с Польшей на 74-й и 90+1 минутах; также в составе сборной Франции забил Оливье Жиру (44-я).

    Как сообщалось ранее, Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.


    Фото: sports.kz
    Спорт Франция Футбол Чемпионат мира по футболу
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