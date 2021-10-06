КГД ответил на критику блогера касательно заверения ЭСФ при экспорте товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется информация о факте запрета на выезд автотранспортного средства при экспорте в Российскую Федерацию огурцов, по причине отсутствия бумажной копии электронной счет-фактуры (ЭСФ), заверенной органами государственных доходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

«Комитет государственных доходов напоминает, что при вступлении в ВТО Республикой Казахстан приняты обязательства по недопущению вывоза в страны ЕАЭС товаров, по которым при импорте из третьих стран уплачена таможенная пошлина по пониженным ставкам ВТО. Решением Евразийского межправительственного совета от 12 августа 2016 года № 5 определено, что при перемещении с территории Республики Казахстан на территорию стран ЕАЭС товаров, включенных в Перечень изъятия, в качестве товаросопроводительного документа признается бумажная копия электронного счет-фактуры (ЭСФ), заверенная печатью территориального органа государственных доходов. Код ТН ВЭД 0707000504 «Огурцы» Решением ЕЭК включен в Перечень товаров изъятия 19 апреля 2019 года. В связи с чем, для вывоза товаров, включенных в Перечень изъятия, необходимо обязательное наличие копии заверенного органами государственных доходов ЭСФ», - пояснили в КГД.

По информации ведомства, у целом, заверение бумажной копии ЭСФ органами государственных доходов осуществляется с 2015 года и обусловлено необходимостью проверки документов на соответствие условиям вывоза товаров из Перечня.

«Комитет государственных доходов призывает всех участников внешнеэкономической деятельности соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан и стран Союза. По всем вопросам можно обратиться в Сall-центр КГД по номеру 1414», - дополнили в КГД.