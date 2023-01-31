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    КФГД сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года

    31 Января 2023, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

    В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

    С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:


    Категория депозита

    По депозитам без пополнения, %

    По депозитам с пополнением, %

    Февраль

    Март

    Февраль

    Март

    Несрочные депозиты

    16,3

    16,3

    16,3

    16,3

    Срочные депозиты

    3 месяца

    17,3

    17,3

    16,8

    16,8

    6 месяцев

    17,3

    17,3

    16,8

    16,8

    12 месяцев

    14,8

    14,8

    14,5

    14,5

    24 месяца

    10,7

    10,7

    10,5

    10,5

    Сберегательные депозиты

    3 месяца

    18,3

    18,3

    17,8

    17,8

    6 месяцев

    18,3

    18,3

    17,8

    17,8

    12 месяцев

    16,9

    16,9

    15,7

    15,7

    24 месяца

    14,3

    14,3

    13,5

    13,5

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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