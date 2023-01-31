КФГД сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
По депозитам без пополнения, % По депозитам с пополнением, % Февраль Март Февраль Март
Категория депозита
По депозитам без пополнения, %
По депозитам с пополнением, %
Февраль
Март
Февраль
Март
Несрочные депозиты
16,3
16,3
16,3
16,3
Срочные депозиты
3 месяца
17,3
17,3
16,8
16,8
6 месяцев
17,3
17,3
16,8
16,8
12 месяцев
14,8
14,8
14,5
14,5
24 месяца
10,7
10,7
10,5
10,5
Сберегательные депозиты
3 месяца
18,3
18,3
17,8
17,8
6 месяцев
18,3
18,3
17,8
17,8
12 месяцев
16,9
16,9
15,7
15,7
24 месяца
14,3
14,3
13,5
13,5