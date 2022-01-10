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    КФГД повышает максимальные ставки по депозитам

    10 Января 2022, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о повышении максимальных ставок вознаграждения по некоторым видам депозитов физических лиц в национальной валюте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

    «С 11 января 2022 года максимальные ставки вознаграждения на январь и февраль по сберегательным депозитам со стандартными сроками на 3 и 6 месяцев повышены на 2%, а по сберегательным депозитам со стандартными сроками 12 месяцев – на 1%», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Данные меры направлены на исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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