КФГД повышает максимальные ставки по депозитам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о повышении максимальных ставок вознаграждения по некоторым видам депозитов физических лиц в национальной валюте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

«С 11 января 2022 года максимальные ставки вознаграждения на январь и февраль по сберегательным депозитам со стандартными сроками на 3 и 6 месяцев повышены на 2%, а по сберегательным депозитам со стандартными сроками 12 месяцев – на 1%», - говорится в сообщении пресс-службы.

Данные меры направлены на исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Казахстана.