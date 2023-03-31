Кенжебек Олжабай избран председателем маслихата города Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Утвержден новый состав депутатов Таразского городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, состоялась первая сессия Таразского городского маслихата восьмого созыва. В ней принял участие аким города Бакытжан Орынбеков.

Открыл сессию председатель Таразской городской избирательной комиссии Арын Аскарбеков, который проинформировал об итогах прошедшей избирательной кампании.

«В избирательной кампании по одномандатным территориальным избирательным округам по выборам в Таразский городской маслихат приняли участие 82 кандидата, из которых 27 избраны депутатами. Из 27 избранных депутатов 20 – мужчины, 7 – женщины. Средний возраст депутатского корпуса составляет 44 года. В период избирательной кампании действовали 167 избирательных комиссий, в составе которых работали 1 379 человек. Жители Тараза проявили большую активность, показали политическую зрелость и гражданскую позицию. Все 27 мандатов городского маслихата оказались востребованными», - сказал Арын Аскарбеков и вручил новоизбранным депутатам удостоверения и значки.

Депутат Уалихан Байдуанов предложил на пост председателя городского маслихата кандидатуру Кенжебека Олжабая. Это предложение было единогласно поддержано депутатами.

На сессии также избрали руководителей постоянных комиссий маслихата.

Председателем постоянной комиссии по экономике, бюджету и вопросам предпринимательства избран Уалихан Байдуанов, председателем комиссии по законности, правопорядку и работе с общественностью – Марат Жуманкулов, председателем комиссии по инфраструктуре, коммунальному хозяйству и земельным отношениям стал Батырхан Токтагул, председателем комиссии по образованию и социальным вопросам – Эльмира Абдинова.

Аким города Бакытжан Орынбеков призвал депутатов работать в тесной связи гражданами.

«Депутатский мандат – это показатель доверия и поддержки со стороны народа. Поэтому надо быть в постоянной, тесной связи с общественностью. Я надеюсь, что вы полностью оправдаете возложенные на вас высокие обязательства. Призываю вас к совместной активной работе по дальнейшему развитию нашего областного центра», - сказал глава города.

Как ранее сообщалось, председателем Костанайского областного маслихата избран Сайлаубек Ещанов, Омаргали Байгабулов стал председателем Костанайского городского маслихата, Арман Бердагулов - председателем маслихата города Петропавловска, председателем маслихата города Актобе избрана Анар Даржанова, маслихат города Атырау возглавил Нурбол Курман, маслихат города Семея - Данияр Шакаримов.

Фото пресс-служба акима города Тараза



