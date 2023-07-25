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    Kcell выведут из «Казахтелекома» до конца года

    25 Июля 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития Багдат Мусин заявил, что одного из операторов сотой связи выведут из «Казахтелекома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каков дедлайн по выводу Kcell? С одной стороны, когда не было 5G, никто не приобрел его, было невыгодно. Сейчас же цена вырастет», - спросила представитель СМИ.

    «Вот какой бы дедлайн я не поставил, пока «Самрук-Казына» должна провести работу по due diligence. Это специальная процедура, когда интересующийся игрок ходит и проверяет соответствие цены и покупаемого актива. Мне тоже не раскрывают эту информацию. Мы поставили дедлайн как от Правительства - до конца года вывести одного из операторов из «Казахтелекома», - прокомментировал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

    Как отметил министр, по информации, предоставляемой «Самрук-Казына», сейчас два интересующихся игрока проводят процедуру due diligence.

    «Мы не можем раскрыть, кто это, потому что подписано соответствующие соглашение о неразглашении информации. Поэтому вся необходимая работа проводится и в ближайшее время мы услышим, кто приобретет этот актив и составит конкуренцию текущим игрокам рынка», - добавил Б. Мусин.

    Этим утром у пользователей Activ/Kcell снова наблюдались сбои со связью. В компании заявили, что проводились работы по модернизации сети для улучшения качества ее работы и увеличения производительности для перехода на 5G.

    Министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что сам с раннего утра жаловался на сбои со связью у пользователей Activ/Kcell.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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