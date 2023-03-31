Казтрансойл планирует увеличить поставку нефти в Германию до 100 тысяч тонн в апреле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным Минэнерго Казахстана, АО «КазТрансОйл» в апреле планирует осуществить транспортировку 100 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

«В феврале-марте АО «КазТрансОйл» обеспечило поставку в Германию партии казахстанской нефти в количестве 40 тысяч тонн. В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», - говорится в сообщении.

Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

Напомним, 23 февраля текущего года «КазТрансОйл» начал прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию



