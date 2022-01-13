Казпочта сообщила, какие отделения возобновили работу в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казпочте сообщили о возобновлении работы ряда отделений в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании сообщили, что следующие отделения Казпочты и пункты почтовой связи города Алматы возобновили свою деятельность:

1. ул. Жибек Жолы 54, уг. ул. Пушкина

2. ул. Прокофьева, 148, (выше ул. Карасай батыра)

3. ул. Ауэзова, 65, уг. ул. Жамбыла

4. пр. Гагарина, 41, уг. ул. Жамбыла

5. пр. Достык, 36, уг. ул. Богенбай батыра

6. ул. Егизбаева, 54б

7. пр. Райымбека, 101, уг. ул. Панфилова

8. ул. Курмангазы, 20, уг. ул. Пушкина

9. ул. Толе би, 150, уг. ул. Байзакова

10. мкр. Шугыла, д.222/2

11. мкр. 11, д.27

12. мкр. Нуркент 5/23

13. ул. Майлина, 67 ( м-н Алтай)

14. м-он. «Орбита -3», дом 4, ул. Мустафина (к/т Байконыр)

15. мкр. Жулдыз ул. Донентаева 20

16. пр. Достык, 91/1, выше ул. Сатпаева

17. ул. Джандосова , 21, уг. ул. Жарокова

18. ул. Назарбаева, 240, уг. ул. аль-Фараби

19. ул. Утепова, 2, уг. ул. Жарокова

20. пр. Райымбека, 383, уг. ул. Петрова

21. Айнабулак-3, 141А

22. ТФЦ MART Village, ул. Рихарда Зорге 18/1

23. ул. Гагарина 275/1, ЖК Gagarin Park

24. ул. Кабдолова 22 б, БЦ SKK

25. ул. Богенбай батыра, д.134, ЦОУ

26. ул. Богенбай Батыра, д. 221. (Алмалинский ЦОН)

27. мкр. Кулагер, Серикова, д. 6A (Жетысусуий ЦОН)

28. мкр. Шугыла 347/1 (Наурызбайский ЦОН)

29. ул. Шолохова 14 (Турксибский ДГД)

30. пр. Алтынсарина, д. 23 (Ауэзовское ДГД)

31. ул. Абылай хана 93/95 (Алмалинский ДГД)

32. ул. Айманова, 191, уг. ул. Жандосова (Бостандыкское ДГД)

33. Жанкожа батыр 24 (Алатауский ДГД)

34. ул. Абылай хана, 93/95 (Медеуский ДГД)

35. мкр. Шугыла, 347/2

График работы почтовых отделений с 9:00 до 16:00.

На данный момент в почтовых отделениях оказываются все услуги, кроме выдачи пенсий и пособий. О готовности почтовых отделений осуществлять данные выплаты сообщим дополнительно.