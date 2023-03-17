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    КазМунайГаз провел тренинги для профсоюзных лидеров Мангистауской области

    17 Марта 2023, 17:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – КазМунайГаз собрал в Туркестане лидеров профсоюзов дочерних предприятий Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

    В рамках политики по повышению корпоративной культуры АО НК «КазМунайГаз» провело двухдневные обучающие мероприятия, семинары-тренинги для руководителей и лидеров профсоюзов таких предприятий, как «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай», «Озенмунайгаз», «ОзенМунайСервис», «Ойл Транспорт Корпорейшн», CASPIBITUM, Казахский газоперерабатывающий завод и др.

    В ходе обучения слушатели получили важные навыки и информацию в области финансовой грамотности, разобрали проблемные кейсы, имевшие место в деятельности их компаний, а также в формате деловых игр разрешали имитационные кризисные ситуации.

    Участие в тренингах принял и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Приветствуя участников мероприятия, глава КМГ отметил, что такие встречи станут традиционными, и с каждым разом охват вовлекаемых сотрудников будет увеличиваться.

    «Мы проводим такие тренинги не только для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, но и для формирования командного духа компании. Все мы – единое целое, у нас общие цели и общие задачи. Только сплоченность позволит нам эффективно решать насущные проблемы», - отметил Магзум Мирзагалиев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    КазМунайГаз
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