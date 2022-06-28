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    КазМунайГаз проведет IPO на AIX и KASE

    28 Июня 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первичное размещение акций национальной компании «КазМунайГаз» будет на двух площадках AIX и KASE, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы официально объявляем о проведении IPO компании в текущем году на двух площадках AIX и KASE. Мы провели достаточно глубокий анализ структуры и интереса со стороны потенциальных локальных инвесторов. Мы для себя сейчас завершаем работу по оценке рынка, мы видим огромный потенциал в части развития», - объявил председатель правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев во время выступления на панельной сессии международной конференции Astana Finance Days.

    Он призвал всех казахстанцев участвовать в приобретении акций нефтегазовой компании. В процессе будут использоваться биржи, брокеры, инфраструктура «Казпочты».

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что простые граждане страны должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана.

    В настоящее время акционерами АО НК «КазМунайГаз» являются Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (90,42%) и Национальный банк РК (9,58%).


    Автор:

    Анеля Касымова

    КазМунайГаз Инвестпроекты KASE Экономика Биржи
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