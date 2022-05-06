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    Казкосмос почтил память защитников Отечества

    6 Мая 2022, 23:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы специалисты космической сферы Казахстана провели торжественные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков и председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов приняли участие в торжественном построении сотрудников АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) и отметили особую роль этих знаменательных дат.

    «В коллективе РЦКС работает более тридцати офицеров запаса, в том числе прошедших школу Байконура, и традиции воинской чести, долга и славы, дань памяти воинам в виде такого торжественного построения личного состава сохраняются у нас с первого дня создания центра», - отметил руководитель РЦКС Малик Жуйриктаев.

    Руководители другого предприятия Казкосмоса – АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» во главе с летчиком-космонавтом, генералом Айдыном Аимбетовым возложили цветы к мемориалу «Отан қорғаұшылар».

    Завтра сотрудники предприятий Казкосмоса посетят город Акколь, где находится Центр космической связи. По давней традиции специалисты космической связи Казахстана вместе с гостями почтят память первого министра обороны Казахстана, Сагадата Нурмагамбетова, чей бюст установлен на родине генерала армии.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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