Каждый пятый житель Жамбылской области – до 28 лет

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Какие возможности предоставляет государство казахстанской молодежи, каковы основные направления Послания Президента страны «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», сколько новых объектов для молодежи появится в ближайшее время в Таразе – эти вопросы обсудили на встрече акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева со студенческой молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча проходила во Дворце молодежи имени Марса Уркумбаева в формате открытого диалога.

«Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева – это программный документ политического значения. В нем обозначены главные векторы развития страны на ближайшую перспективу. В регионе создано 11 информационно-разъяснительных групп, которые проводят встречи на предприятиях, в хозяйствах, в учебных заведениях. Особое внимание, конечно же, уделяем молодежи. Ведь именно молодое поколение является главной движущей силой прогресса и развития страны», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Глава региона акцентировал внимание участников встречи на 10 направлениях Послания Президента, в том числе, укрепление роли Парламента и маслихатов, совершенствование избирательной системы, развитие партийной системы.

Отдельный раздел выступления акима области был посвящен вопросам поддержки молодежи. В области проживают 255 240 молодых людей. Доля безработной молодежи составляет 2,9%. На развитие молодежной политики выделено 1,4 млрд тенге.

В 2022 году в рамках программы «С дипломом в село» выделено 1,3 млрд тенге (подъемное пособие для 792 специалистов и оказание поддержки в приобретении жилья). По программе «Бастау бизнес» прошли обучение 2 345 молодых людей и получили гранты, 311 – микрокредиты.

«Наша главная задача – трудоустроить безработных молодых людей или помочь им открыть собственное дело. Сейчас разрабатываются информационные карты по каждому безработному молодому человеку. Нужно выяснить, получил ли он образование, если получил, почему не работает? Имеются возможности помочь и желающим начать собственный бизнес. С каждым годом увеличивается сумма безвозмездного гранта», - сказал аким области.

Коснулся Бердибек Сапарбаев и задач, касающихся реализации программы льготного кредитования «Әулиеата жастары», принятой совместно с банком «Отбасы банк» (процентная ставка – 5%, первоначальный взнос – 5%, срок кредитования – 19 лет). Для реализации программы, которая направлена на решение жилищного вопроса, выделен один млрд тенге.

«В регионе создаются все условия, чтобы молодые люди с пользой проводили свободное время. В прошлом году введено в эксплуатацию пять физкультурно-оздоровительных комплексов, пять объектов культуры», - сказал аким области.

В ходе встречи обсуждались также вопросы профилактики преступности, в том числе распространения наркотических веществ, развития дуального образования, реализации проектов «Жомарт түлек», «Асарлатып үй салу», «Таразға тарту».

Бердибек Сапарбаев рассказал, что в области планируется построить Дом молодежи, Центр бокса, Дом искусств.

Мнениями о путях реализации обозначенных в Послании задач на собрании актива поделились учитель казахского языка и литературы школы-лицея № 3 города Тараза Ерсултан Нусупжанов, обладатель гранта республиканского конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» в номинации «Бизнес» Жасулан Дуйсени, победительница в номинации «Лучший молодой ученый» премии «Әулиеата үміті» Коркемжан Канат, студент Жамбылского политехнического высшего колледжа Азамат Намелбек, учитель казахского языка и литературы средней школы имени Антона Макаренко села Турксиб Жамбылского района Салтанат Кусева.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей. Планируется провести серию мероприятий не только с участием маленьких детей, но и студенческой молодежи. К примеру, в Таразском региональном университете имени М.-Х. Дулати откроют научный центр, технопарк. Более 20 тысячам молодых людей будут выданы гранты, микрокредиты. Создадут новые общественные и постоянные рабочие места. Планируется создать отряды «Юные помощники полиции», «Юные инспекторы дорожного движения», клуб «Жас сарбаз», - резюмировал аким области.